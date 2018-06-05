Ürdün’de hükümet kurma görevi Rezzaz’a verildi

Ürdün’de tartışmalı gelir vergisi yasası nedeniyle başlatılan protestoların ardından Başbakan Hani el-Mulki istifa etmişti. Ürdün Kralı İkinci Abdullah, yeni hükümeti kurma görevini Ömer Er-Rezzaz’a verdi. Ürdün Kraliyet Divanı’ndan yapılan açıklamada, Rezzaz’ın son günlerde hassas bir dönemden geçen ülkenin reform ve kalkınmak için önemli adımlar atacağı yeni bir hükümeti kurmakla görevlendirildiği belirtildi. Rezzaz’a gönderilen mektupta, “Hükümetinizin önceliği, Ürdün ekonomisinin potansiyelini ve büyüme yeteneğini arttırmak, iş olanağı sağlamak olmalıdır” ifadesine yer verildi.

Mulki hükümetinde Eğitim Bakanı görevini sürdüren Rezzaz, Dünya Bankasında ekonomi uzmanlığı yapmıştı.