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Ürdün'de sel: 20 ölü

Ürdün'de sel: 20 ölü
Ürdün'de sel: 20 ölü

Ürdün’ün Ölüdeniz bölgesinde yaşanan sel felaketinde ölü sayısı 20’ye yükselirken 35 kişi de yaralandı.

Ürdün'ün Ölüdeniz bölgesinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle yaşanan sel felaketinde ölü sayısı artıyor. Aralarında öğrencilerin de bulunduğu 20 kişi hayatını kaybederken, 35 kişi de yaralandı. Arama kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürürken, ülkede 3 günlük yas ilan edildi. 

Ürdün'de bir öğretmenin 36 öğrencisi ile gerçekleştirdiği Lut Gölü gezisi facia ile sonlandı. Gezi esnasında yaşanan ani sel sonucu öğrencilerden 14'ünün hayatını kaybettiği, 11 öğrencinin de yaralandığı aktarılırken, bazı öğrencilerin ise kaybolduğu bildirilmişti.  

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