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Ürdün'de sel felaketi: 14 öğrenci hayatını kaybetti

Ürdün'de sel felaketi: 14 öğrenci hayatını kaybetti
Ürdün'de sel felaketi: 14 öğrenci hayatını kaybetti

Ürdün’de Lut Gölü yakınlarına düzenlenen bir geziye katılan 14 öğrencinin yaşanan ani sel sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

Ürdün’de sel felaketi: 14 öğrenci hayatını kaybetti - Tıkla İzle

Ürdün'de bir öğretmenin 36 öğrencisi ile gerçekleştirdiği Lut Gölü gezisi facia ile sonlandı. Gezi esnasında yaşanan ani sel sonucu öğrencilerden 14'ü hayatını kaybetti. 11 öğrencinin de yaralandığı aktarılırken bazı öğrencilerin ise kaybolduğu bildirildi.

Yaralılar hastanelere kaldırılırken arama kurtarma çalışmaları için bölgeye helikopterler ve sivil savunma ekipleri sevk edildi. Devam eden çalışmalara Ürdün Başbakanı Ömer er-Rezaz'ın da katıldığı bildirildi. Yetkililer ise ölü sayısının artabileceği konusunda açıklamada bulundu. 

Raed Mah'D Khalil Subaih
 

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