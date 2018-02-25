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Ürdün'den İsrail'e kınama

Ürdün Hükümet Sözcüsü Mohammad Al-Momani, İsrail hükümetini, kiliselere karşı alınan kararları derhal tersine çevirmeye ve Doğu Kudüs'te işgalci bir güç olarak uluslararası hukuk kurallarını uygulamaya çağırdı.

Ürdünden İsraile kınama

25 Şubat 2018 23:07

Ürdün Hükümet Sözcüsü Mohammad Al-Momani, Başta Doğu Kudüs olmak üzere İsrail topraklarında ve işgal altındaki Filistin bölgelerinde kilise topraklarına el konulmasını kolaylaştırmak isteyen İsrail'i uyardı. Sözcü İsrail makamlarının, Doğu Kudüs'teki kutsal alanlarda, İslami ve Hristiyan mülkler olmak üzere tarihsel ve yasal statükoyu değiştirmeye yönelik sistematik önlemlerini kesinlikle reddettiğini söyledi.

Sözcü, İsrail uyguladığı adımların, tarihsel, insani, dini ve uygarlık mirasının önemli bir parçası olan Kudüs'teki tarihi Hristiyan varlığını açıkça hedef aldığını belirtti.

Momani, Ürdün'ün Filistinlilerin kararlılığını güçlendirmek, kutsal siteleri korumak ve Kudüs'ün ve kutsal alanlarının tarihsel statüsünü korumak için mümkün olan tüm adımları atmaya devam edeceğini vurguladı.

Raed Mah’D Khalil Subaih
 

Etiketler: israil, kınama, ürdün

 

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