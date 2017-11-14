Ürdün’le Mısır arasında ortak askeri tatbikat

Tatbikata Ürdün’ün seçkin güçleri, Arap Ordusu ve Mısır Silahlı kuvvetlerinin "Aqaba 3" adında ortak bir askeri tatbikat yaptığı bildirildi. İki hafta sürece olan ortak askeri tatbikata Mısır Arap Cumhuriyetinin ev sahipliği yaptığı belirtildi. Tatbikatta bölgenin karşı karşıya bulunduğu olaylara karşı zorlukları yansıtan etkinliklerin yer alacağı kaydedildi. Ortak tatbikatla iki ülke arasındaki askeri ortaklık ve işbirliği çerçevesinde bölge güvenliğini sağlama için çarpışmaya hazırlı olmanın hedeflendiği ifade edildi. Tatbikata katılan Ürdün kuvvetleri Mısır Silahlı Kuvvetlerinin Güney bölge komutanı tarafından karşılandı.

Raed Mah’D Khalil Subaih