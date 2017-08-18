Diğer
Kategoriler

Üretici fındık fiyatına tepkili

Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) fındık alım fiyatını Giresun kalite fındıkta 10,5, levant kalite fındıkta 10 lira olarak açıklaması üreticiyi memnun etmedi.

Üretici fındık fiyatına tepkili

18 Ağustos 2017 14:19

Dünya fındık üretiminin yüzde 78’ini, ihracatının yüzde 70’ini elinde bulunduran Türkiye’de yeni fındık sezonu sancılı başladı. Geçen sezon 8 liraya kadar düşen fındık fiyatının yeni sezonda yükselmesini bekleyen üreticiler TMO’nun levant kalite fındığın fiyatını 10 liradan fiyat açıklamasına tepki gösterdi. Üreticiler, bölge ziraat odaları tarafından 1 kilogram fındığın maliyetinin 9,75 liradan açıklandığı bir zamanda 10 liralık fiyatın oldukça düşük olduğunu belirtti.

Türkiye fındık üretiminin yüzde 40’ının gerçekleştirildiği Ordu’da üreticiler TMO’nun fındık fiyatını düşük bulduklarını belirttiler. Fındık üreticisi Sezgin Kılıç, 10 liralık fiyatın üreticiye haksızlık olduğunu söyledi. Bu fiyatın emeğin karşılığı olmadığını savunan Kılıç, “İnsanın emeğiyle böyle oynanmaz. 12 liradan aşağı düşmemesi lazımdı. 12 liralık fiyat herkesi memnun ederdi. Hükümetimiz bu fiyatı yeniden düşünmelidir. Bakın 35-40 derece sıcağın altında fındıkla uğraşıyoruz. Bu orman ürünü değil ki. Yeşil altın dediğimiz fındık bu. Yöneticilerimiz ne yapmaya çalışıyor? Yazık. Tamam, her şey ekonomiye bağlıdır ama bu fiyat emeğe saygısızlıktır” dedi.
Üretici Yılmaz Bindaş ise açıklanan fiyatın fındığın maliyetini karşılamadığını belirtti. Bindaş, “Fındığın işçilik, ilaç, gübre ve bahçe işleri çok maliyetli. TMO fındık alıyor ama sanki aldığında tüm problemler çözülüyor gibi yansıtılıyor. TMO yüksek fiyattan almalıydı. 10 lira maliyetleri kurtarmayan bir fiyat. Serbest piyasa bu fiyattan 1-2 lira altında alım yapacak. Yani 8 liraya kadar düşecek fiyat. Fiyat en az 12-13 lira olmalı ki fındıktan insanlar nasiplensin” diye konuştu.

Üretici Nazmiye Ongun ise fiyatı oldukça düşük bularak, “Biz 15 lira bekliyorduk. Günlük işçi yevmiye bile 90 lira. 10 liralık fiyat ancak maliyeti karşılar. Şimdi tüccar fiyatı 8-9 liraya düşürür. Bu fındık orman ürünü değil ki. Yılda 7 kere bahçeye iniyoruz. İlacı, budaması, gübrelemesi, otunu biçmesi, tekrar ilaçlanması gibi bir sürü işlemi var. 10 lira fiyat bunca zahmete değer mi?” şeklinde konuştu. 

Metin Akyürek 

Etiketler: fındık, fındık fiyatları


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 30°C

  • Ankara

    Ankara 32°C

  • İzmir

    İzmir 34°C

  • Bursa

    Bursa 31°C

  • Trabzon

    Trabzon 29°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç