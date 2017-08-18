Üretici fındık fiyatına tepkili

Dünya fındık üretiminin yüzde 78’ini, ihracatının yüzde 70’ini elinde bulunduran Türkiye’de yeni fındık sezonu sancılı başladı. Geçen sezon 8 liraya kadar düşen fındık fiyatının yeni sezonda yükselmesini bekleyen üreticiler TMO’nun levant kalite fındığın fiyatını 10 liradan fiyat açıklamasına tepki gösterdi. Üreticiler, bölge ziraat odaları tarafından 1 kilogram fındığın maliyetinin 9,75 liradan açıklandığı bir zamanda 10 liralık fiyatın oldukça düşük olduğunu belirtti.

Türkiye fındık üretiminin yüzde 40’ının gerçekleştirildiği Ordu’da üreticiler TMO’nun fındık fiyatını düşük bulduklarını belirttiler. Fındık üreticisi Sezgin Kılıç, 10 liralık fiyatın üreticiye haksızlık olduğunu söyledi. Bu fiyatın emeğin karşılığı olmadığını savunan Kılıç, “İnsanın emeğiyle böyle oynanmaz. 12 liradan aşağı düşmemesi lazımdı. 12 liralık fiyat herkesi memnun ederdi. Hükümetimiz bu fiyatı yeniden düşünmelidir. Bakın 35-40 derece sıcağın altında fındıkla uğraşıyoruz. Bu orman ürünü değil ki. Yeşil altın dediğimiz fındık bu. Yöneticilerimiz ne yapmaya çalışıyor? Yazık. Tamam, her şey ekonomiye bağlıdır ama bu fiyat emeğe saygısızlıktır” dedi.

Üretici Yılmaz Bindaş ise açıklanan fiyatın fındığın maliyetini karşılamadığını belirtti. Bindaş, “Fındığın işçilik, ilaç, gübre ve bahçe işleri çok maliyetli. TMO fındık alıyor ama sanki aldığında tüm problemler çözülüyor gibi yansıtılıyor. TMO yüksek fiyattan almalıydı. 10 lira maliyetleri kurtarmayan bir fiyat. Serbest piyasa bu fiyattan 1-2 lira altında alım yapacak. Yani 8 liraya kadar düşecek fiyat. Fiyat en az 12-13 lira olmalı ki fındıktan insanlar nasiplensin” diye konuştu.

Üretici Nazmiye Ongun ise fiyatı oldukça düşük bularak, “Biz 15 lira bekliyorduk. Günlük işçi yevmiye bile 90 lira. 10 liralık fiyat ancak maliyeti karşılar. Şimdi tüccar fiyatı 8-9 liraya düşürür. Bu fındık orman ürünü değil ki. Yılda 7 kere bahçeye iniyoruz. İlacı, budaması, gübrelemesi, otunu biçmesi, tekrar ilaçlanması gibi bir sürü işlemi var. 10 lira fiyat bunca zahmete değer mi?” şeklinde konuştu.

Metin Akyürek