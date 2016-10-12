Üreticilerin mısır üretimini bırakıp pamuk ekimine yönelmeye başlayacağını kaydeden Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap 2017 yılı için Akhisar ve çevresinde ciddi bir pamuk ekimi beklediklerini söyledi. Türkiye’nin en kaliteli pamuğunun üretildiği Manisa’da dışarıdan ithalat ve artan maliyetler yüzünden alternatif tarım ürünlerine yönelen üreticiler tarımda yeniden yapılanma ve havza çalışmaları kapsamında yeniden pamuğa dönecek. Başbakan Binali Yıldırım tarafından 15 Ekim’de İzmir’in Ödemiş ilçesinde tarımla ilgili önemli açıklamalar yapacağını kaydeden Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap Tarım Bakanlığı tarafından ciddi çalışmalar sonrası havza çalışmalarının hayata geçeceğini söyledi.

Pamukta prim 75 kuruş

Bir dönem pamuk fiyatına iplik ithal edilmesi ve uygulanan kotalar yüzünden pamuğun Manisa’da ekiminin çok azaldığını ifade eden Özkasap, “2017 yılı için Akhisar bölgemizde ciddi bir pamuk ekimi yaşanacak. Şu an primi de 75 Kuruş olarak açıklandı. Üretici bu fiyatlardan memnun. Primle beraber pamuk fiyatlarından da memnun. Mısır, pamuktan sonra bir alternatif oldu ama mısırın katma değeri pamuk kadar yüksek değil. Tarım Bakanlığı bu konuda ciddi çalışmalar yaptı. Bu konuda da Sayın Başbakanımız Ödemiş’te açıklamalarını yapacaktır. Diyor ki ‘Mısır bu bölgeye ekilmeyecek. Eğer ekersen pirim vermeyeceğim ve ofis de senin mısırını almayacak. Bunun kararını sen ver’ diyor, ‘Ekersen ekebilirsin’ diyor. Ama ‘Pamuk ekersen 75 Kuruş pirim vereceğim sana, destekleme yapıp pamuğunu alacağım’ diyor. Yeni bir yapılanma havza çalışması başlıyor.” diyerek 2017 yılı için Akhisar, Akselendi ve Gölmarmara çevresinde mısırı terk eden üreticilerin ciddi anlamda pamuk ekimlerine başlayacağını belirtti.

Arazi toplulaştırması

Tarımda yeni yapılanmayla birlikte arazi toplulaştırmasının da gündeme geleceğini aktaran Özkasap, “Manisa bölgemizde topraklarımız makineli hasada uygun değil. Bunun için tarımda topraklarımızda bir toplulaştırma gerekiyor. Sayın Bakanımız da diyor ki bunları kendiniz de yapabilirsiniz. Benim 5 dönüm arazim var yanımda Mehmet’in 5 dönümüyle birleştireceğiz, 20-25 dönüm yapacağız, o oradan toplulaştıracak, bu buradan toplulaştıracak. ‘Bunu siz yapmazsanız biz yapmak zorunda kalacağız’ diyor. Bir taraftan pamuk ekelim diyorsun, makineli tarım yapamıyorsun. Onun için bu toplulaştırmanın da Manisa’mız için önemli olduğuna inanıyorum.” dedi.

Tarım arazileri koruma altında

Özkasap yeni dönemde tarım arazilerinin koruma altına alındığını da sözlerine ekleyerek şunları söyledi:

“Manisa tarım arazileri koruma altında. Artık eskisi gibi kalkıp da bu bereketli topraklara arazilerin üzerine yolda görüldüğü gibi kalıp fabrikaları, ayakkabı fabrikaları, depolar yapılmayacak. Bunu her zaman söylüyoruz bunlar zaten büyük bir hataydı. Sayın bakan da bu konuda kesinlikle taviz vermiyor. Sadece bu arazilere yapılacak olan kamu yararına olan üzüm işletmesi olabilir, konserve fabrikası olabilir. Yani üreticinin kalkıp domatesini Manisa’ya getirecek hali yok. Çoğu zaman bunlar römorkla çekiliyor veya üzüm hepsi römorklarla geliyor. İşte kamu yararı burada devreye girecek ama siz burada ayakkabı fabrikası kurarsanız Karaağaçlı gibi Selimşahlar gibi bereketli topraklarda bunlar yanlış. Bu konudaki çalışmaları zaten toprak kurulu olarak yapıyoruz. Herhangi bir sıkıntımız da yok."