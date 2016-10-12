Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Ekonomi
  •  » Üretici mısırı bırakıp pamuğa yönelecek

Üretici mısırı bırakıp pamuğa yönelecek

Bir zamanlar Manisa’nın en önemli tarım ürünü olan beyaz altın olarak adlandırılan pamuk, tarımda yeniden yapılanma sayesinde devlet tarafından desteklenerek hem prim hem de alım garantisi verilecek.

Üretici mısırı bırakıp pamuğa yönelecek

12 Ekim 2016 10:33

Üreticilerin mısır üretimini bırakıp pamuk ekimine yönelmeye başlayacağını kaydeden Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap 2017 yılı için Akhisar ve çevresinde ciddi bir pamuk ekimi beklediklerini söyledi. Türkiye’nin en kaliteli pamuğunun üretildiği Manisa’da dışarıdan ithalat ve artan maliyetler yüzünden alternatif tarım ürünlerine yönelen üreticiler tarımda yeniden yapılanma ve havza çalışmaları kapsamında yeniden pamuğa dönecek. Başbakan Binali Yıldırım tarafından 15 Ekim’de İzmir’in Ödemiş ilçesinde tarımla ilgili önemli açıklamalar yapacağını kaydeden Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap Tarım Bakanlığı tarafından ciddi çalışmalar sonrası havza çalışmalarının hayata geçeceğini söyledi.

Pamukta prim 75 kuruş
Bir dönem pamuk fiyatına iplik ithal edilmesi ve uygulanan kotalar yüzünden pamuğun Manisa’da ekiminin çok azaldığını ifade eden Özkasap, “2017 yılı için Akhisar bölgemizde ciddi bir pamuk ekimi yaşanacak. Şu an primi de 75 Kuruş olarak açıklandı. Üretici bu fiyatlardan memnun. Primle beraber pamuk fiyatlarından da memnun. Mısır, pamuktan sonra bir alternatif oldu ama mısırın katma değeri pamuk kadar yüksek değil. Tarım Bakanlığı bu konuda ciddi çalışmalar yaptı. Bu konuda da Sayın Başbakanımız Ödemiş’te açıklamalarını yapacaktır. Diyor ki ‘Mısır bu bölgeye ekilmeyecek. Eğer ekersen pirim vermeyeceğim ve ofis de senin mısırını almayacak. Bunun kararını sen ver’ diyor, ‘Ekersen ekebilirsin’ diyor. Ama ‘Pamuk ekersen 75 Kuruş pirim vereceğim sana, destekleme yapıp pamuğunu alacağım’ diyor. Yeni bir yapılanma havza çalışması başlıyor.” diyerek 2017 yılı için Akhisar, Akselendi ve Gölmarmara çevresinde mısırı terk eden üreticilerin ciddi anlamda pamuk ekimlerine başlayacağını belirtti.

Arazi toplulaştırması
Tarımda yeni yapılanmayla birlikte arazi toplulaştırmasının da gündeme geleceğini aktaran Özkasap, “Manisa bölgemizde topraklarımız makineli hasada uygun değil. Bunun için tarımda topraklarımızda bir toplulaştırma gerekiyor. Sayın Bakanımız da diyor ki bunları kendiniz de yapabilirsiniz. Benim 5 dönüm arazim var yanımda Mehmet’in 5 dönümüyle birleştireceğiz, 20-25 dönüm yapacağız, o oradan toplulaştıracak, bu buradan toplulaştıracak. ‘Bunu siz yapmazsanız biz yapmak zorunda kalacağız’ diyor. Bir taraftan pamuk ekelim diyorsun, makineli tarım yapamıyorsun. Onun için bu toplulaştırmanın da Manisa’mız için önemli olduğuna inanıyorum.” dedi.

Tarım arazileri koruma altında
Özkasap yeni dönemde tarım arazilerinin koruma altına alındığını da sözlerine ekleyerek şunları söyledi:
“Manisa tarım arazileri koruma altında. Artık eskisi gibi kalkıp da bu bereketli topraklara arazilerin üzerine yolda görüldüğü gibi kalıp fabrikaları, ayakkabı fabrikaları, depolar yapılmayacak. Bunu her zaman söylüyoruz bunlar zaten büyük bir hataydı. Sayın bakan da bu konuda kesinlikle taviz vermiyor. Sadece bu arazilere yapılacak olan kamu yararına olan üzüm işletmesi olabilir, konserve fabrikası olabilir. Yani üreticinin kalkıp domatesini Manisa’ya getirecek hali yok. Çoğu zaman bunlar römorkla çekiliyor veya üzüm hepsi römorklarla geliyor. İşte kamu yararı burada devreye girecek ama siz burada ayakkabı fabrikası kurarsanız Karaağaçlı gibi Selimşahlar gibi bereketli topraklarda bunlar yanlış. Bu konudaki çalışmaları zaten toprak kurulu olarak yapıyoruz. Herhangi bir sıkıntımız da yok."

Etiketler: Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, pamuk


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

EKONOMİ VİDEO GALERİ
EKONOMİ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 25°C

  • Ankara

    Ankara 26°C

  • İzmir

    İzmir 27°C

  • Bursa

    Bursa 29°C

  • Trabzon

    Trabzon 29°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Gezinomi Hergün Tatil Olsa...
Gezinomi: Hergün Tatil Olsa...
www.gezinomi.com
Paykasa
Paykasa satın alma vepaykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!