Üreticide yetmiş kuruş rafta 30 TL

Üreticinin ve çiftçinin her zaman aracıya çalıştığını belirten Aydınlı ilkeçilerden Gürkan Kuşlu, “Biz topladığımız ilekleri satarken kilosunu 70 kuruşa satıyoruz. Reçeli ise 30 TL’ye satılıyor” diye konuştu. Aydın’da Ağustos aylarında incirin olgunlaşması için kullanılan, bahar mevsiminde ise reçel yapımı için kullanılan erkek incirler toplanmaya başladı. Aydın Efeler, Koçarlı, Söke, Nazilli, Köşk ve civarından toplanan erkek incirler reçel yapımı için Bursa’ya gönderiliyor.

Erkek incir toplayarak Bursa’ya satan çiftçilerden Gürkan Kuşlu, fiyatların düşüklüğünden dert yandı. Geçen yıl kilosu 1 TL olan ileğin bu yıl 70 kuruşa satıldığını belirten Kuşlu, “Normal şartlarda sofralara gelen incirin olgunlaşması için kullanılan ilekler son yıllarda reçel yapımında a kullanılmaya başladı. Bizler de ekmeğimizi ilek toplayıp satarak kazanıyoruz. Bu yıl mevsim güzel sezon iyi, ancak fiyatlar çok düşük. Bizim toplayıp 70 kuruşa sattığımız ilek reçel olduktan sonra kilosu 30 TL’ye satılıyor. Her zaman olduğu gibi, üretici değil aracı kazanıyor” dedi.

İbrahim Kılınç