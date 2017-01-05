Son yılların en sert kış aylarını yaşayan Manisa yeni bir soğuk hava dalgası ile karşı karşıya. Verimli topraklarıyla birçok ürünün yetiştirildiği Manisa’da her yıl yaşanan don olaylarından dolayı zarar gören üreticiler yeni zararlara karşı uyarıldı. Manisa Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı İbrahim Demran, "Son günlerde eksi 8’lere eksi 5’lere varan oranlarda hava sıcaklıklarının düştüğü gözlemleniyor. Önümüzdeki süreçte özellikle bu hafta sonu cumartesi ve pazar günleri Sibirya’dan gelen yeni bir soğuk hava dalgasının bizim bütün bölgemizi etkileyeceği tahmin ediliyor. Eksi 8 derecede zeytinde zararlar başlar, eksi 12’de bağların çubuklarında, kollarında donmalar olur, eksi 25 derecede de gövde donar. Bağlarda gövde donmasını Denizli’nin Çal ilçesinde maalesef geçtiğimiz yıllarda yaşadık. Yine korkutucu olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle zeytin ve bağda bir hasar yaşamadan bu süreci atlatırız. Gerçekten çok çetin koşullarda bir iklim süreci yaşıyoruz. Manisa’da açık alanlarda ekili olan ıspanak, marul gibi ürünlerde zararlar söz konusu. Bu üreticilerimizin de durumu gerçekten kritik. Umarız ürünlerini kaybetmeden bu süreci atlatırız" şeklinde konuştu.

“Budamada aceleci olmayın”

“Bağcılarımızdan ve zeytin üreticilerimizden isteğimiz, böyle iklim koşullarında budama faaliyetlerinde çok aceleci olmamaları” diyen Demran şunları söyledi:

“Özellikle zeytinde Şubat’ın ikinci yarısını Mart ayını beklemelerini tavsiye ediyoruz. Çünkü budama nedeniyle oluşabilecek yaralardan bir de don zararı oluştuğunda özellikle zeytin dal kanseri hastalığının şiddetli enfeksiyonları söz konusu olabilir. Bağlarda da, bağlar ne kadar erken budanırsa o kadar geç uyanır. Uyanmayı öteleyebilmek adına budama işlemlerinin mümkün olabildiğince geciktirilmesinde herhangi bir zarar yok. Kesinlikle fayda var. Mümkün olduğunca budama işlemlerini öteleyebilirler. Ayrıca gübrelemede de Tarım Bakanlığının, il-ilçe müdürlüklerinin ve ziraat mühendisi meslektaşlarımızın tavsiyelerine uymalarında yarar var bu soğuk dönemlerde. Bunları yaparlarsa tabi bizim eksi 15, eksi 16 dereceye düşecek bir sıcaklığı yüksek tutma şansımız yok. En azından bitkiyi sağlama alıp, güçlü bulundurma adına, yeni yaralar açılmaması için budama döneminin geciktirilmesinde yarar var. Ayrıca hasat işlemi biten zeytin bahçelerinde bordo bulamacı uygulamalarının yapılmasında fayda var. Akhisar ilçemizde zeytinde hasat işlemlerinin az da olsa hala devam ettiğini gözlemledik ve hasat sonrası bordo bulamacı uygulamalarında yarar var.”



Sadık Cangel

