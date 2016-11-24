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‘Üretim teknolojisini artırarak bölge lideri olmalıyız’

Türkiye’nin inşaat ve yapı malzemeleri sektöründe üretim kapasitesiyle bölgesinde üretim üssü olduğunu söyleyen TİMDER Başkanı Ertan Sapankaya, “Gelişmekte olan ülkeler gelecek 5 yılda inşaat halinde olacak. Bu potansiyeli göz önüne alarak yapı malzemeleri alanında dış pazarlarda rekabet gücümüzü artırmak ve bölge lideri olmak için üretim teknolojisini geliştirmemiz şart”dedi.

Üretim teknolojisini artırarak bölge lideri olmalıyız

24 Kasım 2016 11:21

Ekonominin lokomotifi inşaat, inşaat sektörünün dinamosu yapı malzemeleri sektörü yatırımların artışıyla en parlak dönemini yaşıyor. Ekonomi ve inşaatta önemli payı olan yapı ve inşaat malzemeleri sektörü, büyük bir sıçramayla en büyük ihracatçılar arasında yerini aldı. Türk yapı malzemeleri sektörü, değişen yaşam tarzları ve yeni trendlere göre hazırladığı ürün, koleksiyon ve tasarımlarıyla iç ve dış pazarda adından övgüyle söz ettiriyor.

Dünyada önemi artan temiz enerji, çevre bilinci, tasarım ve teknolojiyi fonksiyonellikle birleştirerek sağlıklı, enerji tasarrufu sağlayan, geri dönüşümlü ürünlere büyük eğilim olduğunu söyleyen TİMDER Başkanı Ertan Sapankaya, “Türk yapı ve inşaat malzemeleri sektörü, ürün kalitesiyle dünya ile rekabet edecek güçte. Üretim kapasitesi yönünden bölgenin üretim üssüyüz. İnşaat malzemeleri sektörünün büyüme oranı 2015 yılında yüzde 9,1 olarak gerçekleşti. 2016’da yüzde 7,2 civarında. 2017 beklentimiz ise yüzde 7,5 civarında. Dış pazarlarda rekabet gücümüzü artırmak için üretim kadar üretim teknolojisine de ağırlık vermeliyiz. Gelişmekte olan ülkeler gelecek 5 yılda inşaat halinde olacak. Bu potansiyeli göz önüne alarak yapı malzemeleri alanında bölge lideri olmak için üretim teknolojisini geliştirmemiz şart”dedi.

“Amacımız büyümeye katkı sağlamak”
Sektörün tesisat ve yapı malzemeleri yıllık iç pazar hacminin 12,2 milyar TL olduğunu belirten Ertan Sapankaya, kentsel dönüşüm projeleri dikkate alındığında önümüzdeki beş yılda 2017-2021 yılları arasında konut inşaatlarının ilk üç yılda yüzde 10, son iki yılda ise yüzde 12 oranında artış beklendiğine dikkat çekti. Ayrıca bu büyümenin, inşaat, tesisat ve yapı malzemeleri pazarına da yüzde 10 - 12 oranında ivme kazandıracağını da ifade etti. Tesisat ve yapı malzemeleri sektöründe iç pazarın yanı sıra ihracatı da artırmak olduğunu belirten Sapankaya, bu amaçla TİMDER’in her yıl Avrupa’nın 2. Türkiye’nin en büyük ihtisas fuarı UNİCERA ile milyonlarca dolarlık ihracat potansiyeline ev sahipliği yaptığını belirtti.

Rakamlarla yapı malzemeleri sektörü
Rakamlarla yapı malzemeleri sektörünün büyüme oranını açıklayan TİMDER Başkanı Ertan Sapankaya, “ İnşaat malzemeleri sektörünün büyüme oranı 2015 yılında yüzde 9.1 olarak gerçekleşti. Bu oran 2016’da yüzde 7.2 civarında. 2017 beklentisi ise yüzde 7.5 olacak. Tesisat ve yapı malzemelerinin inşaat sektöründeki payı yüzde 20’dir. Sektörün tesisat ve yapı malzemeleri yıllık iç pazar hacmi 12,2 milyar TL’dir. Sektörün GSYH içindeki payı ise yüzde 6,2’dir” diye açıklamalarda bulundu.
 

Etiketler: Ertan Sapankaya, tesisat ve yapı malzemeleri, TİMDER


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