Üretime dahi geçmeyen Iphone 8 getirdiler

AHL Kargo Gümrük Müdürlüğündeki Transit işlemi sırasında ilgili kişiler tarafından eşyalar 2 kap 2.140.- kg. “polipropilen granül” olarak beyan edilmiş, görevli gümrük ambar memuru ve muhafaza memurunun Almanya’ya transit edilmesi gereken eşyanın içeriye nakledilmeye çalışıldığının anlaşılması üzerine eşyalar X-Ray kontrolüne alındı. X-Ray kontrolünden geçirilen paletlerin cep telefonu ve aksesuarı olduğunun anlaşılması üzerine transit eşyası gümrük gözetimine alınarak tam muayene işlemi başlatıldı.



Konuyla ilgili İstanbul Gümrük Muhafaza ve Kaçak İstihbarat Müdürlüğünce yapılan kapsamlı inceleme ve soruşturma sonucunda, plastik hammaddesi olarak gümrüğe beyan edilen transit eşyasının İstanbul Başakşehirde bir depoya götürülmek üzere sahte belgelerle geçici depolama yerinden çıkarılmaya çalışıldığı anlaşılmış, 2140 kg. ve 2 palet içerisinde, piyasa değeri yaklaşık 6 Milyon TL olan, değişik marka ve modellerde toplamda 19 bin 572 adet cep telefonu, 180 adet kulaklık, 3 bin 572 adet batarya, bin adet cep telefonu kapağı tespit edildi. Olayla ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunun kapsamında soruşturma açılmış ve bahse konu eşyalarla ilgili el koyma kararı alındı.