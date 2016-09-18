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Ürgüp'te en hızlı üzüm yeme yarışması renkli görüntülere sahne oldu

Ürgüp’te bu yıl 45.’si düzenlenen Uluslararası Bağ Bozumu Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Festival kapsamında düzenlenen yarışmada gözleri bağlı ve ellerini kullanmaksızın 3 dakikalık süre içerisinde en çok üzüm yiyen 3 genç, altın ile ödüllendirildi.

Ürgüpte en hızlı üzüm yeme yarışması renkli görüntülere sahne oldu

18 Eylül 2016 16:50

Ürgüp ilçesinin Üç Güzeller mevkiinde gerçekleştirilen Ürgüp 45. Uluslararası Bağ Bozumu Festivali’ne Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Ürgüp Kaymakam Vekili Hasan Kayhan, AK Parti Nevşehir milletvekilleri Murat Göktürk ve Ebubekir Gizligider, Ürgüp Belediye Başkanı Fahri Yıldız, yerli ve yabancı konuklar katıldı.
Festivalde düzenlenen en hızlı üzüm yeme yarışması büyük ilgi gördü. Yaklaşık 10 metrelik iki direk arasına aynı eşit ağırlıkta asılan üzümleri elleri ve gözleri bağlı bir şekilde 3 dakikalık süre içerisinde en çok yiyebilen gençlerin belirlenmesine yönelik yarışmaya 10 kişi katıldı.
3 kişilik jürinin gözetiminde gerçekleştirilen yarışma oldukça renkli görüntülere sahne oldu. Elleri ve gözleri bağlı bir şekilde havada asılı haldeki üzümü yiyebilmek için yarışmacılar oldukça zorlandı.
Yarışma sonunda 3 dakikalık sürede en çok üzümü yiyebilme başarısı gösterenler çeşitli ödüller ile ödüllendirildi. Yarışmacılara ödülleri protokol tarafından verildi.
Festival etkinlikleri kapsamında düzenlenen en kaliteli üzüm yetiştiren üreticilerin belirlenmesine yönelik yarışma ise, yöre üreticilerini bir araya getirdi.
Parmak üzümü dallarında düzenlenen yarışmaya 15 üretici katıldı. Ürgüp İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü tarafından oluşturulan 5 kişilik bir jüri, üzümleri salkım sıklığı, görünüşü, salkım büyüklüğü, dane iriliği ve tat olarak değerlendirdi.
Bu arada festivalde sahne alan Atlı Savaş Sanatları ekibi ve halk oyunları ekibinin gösterileri de büyük ilgi gördü.

Şerif Taşar 

 


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