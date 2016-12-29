Çeşme Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, yılbaşı öncesi Urla'da denetime çıktı. Denetimler sırasında ekipler, bir iş yerine ait depodaki taklit ya da sahte bandrollü olduğu değerlendirilen içkilere rastladı. Kaçak olduğu belirlenen bin 242 şişe içkiye el konuldu. Operasyonda iki kişi de polisler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltındaki iki şüphelinin sorgularının ardından savcılığa sevk edileceği öğrenilirken, Çeşme ve Urla'da yılbaşı nedeniyle bar ve restoranlarda bulunan içkilerdeki bandrol denetimleri yoğun olarak devam edileceği kaydedildi.

İsa Atagöz

İZMİR