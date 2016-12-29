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Urla'da bin 242 şişe kaçak içki ele geçirildi

İzmir'in Urla ilçesinde, yılbaşı öncesi zehir tacirlerine geçit vermeyen polisler bin 242 şişe kaçak içki ele geçirdi.


29 Aralık 2016 11:22

Çeşme Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, yılbaşı öncesi Urla'da denetime çıktı. Denetimler sırasında ekipler, bir iş yerine ait depodaki taklit ya da sahte bandrollü olduğu değerlendirilen içkilere rastladı. Kaçak olduğu belirlenen bin 242 şişe içkiye el konuldu. Operasyonda iki kişi de polisler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltındaki iki şüphelinin sorgularının ardından savcılığa sevk edileceği öğrenilirken, Çeşme ve Urla'da yılbaşı nedeniyle bar ve restoranlarda bulunan içkilerdeki bandrol denetimleri yoğun olarak devam edileceği kaydedildi. 

İsa Atagöz
İZMİR 

Etiketler: kaçak içki, urla


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