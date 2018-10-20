Ürünlere 'çevre' etiketi geliyor

Geçtiğimiz günlerde yerli ürünlerin kullanımının teşvik edilmesi maksadıyla hayata geçirilen yerli üretim logosundan sonra şimdi de çevreye duyarlı ürünlerin ayırt edilmesini sağlayacak çevreci etiket dönemi başlıyor. Uygulama ile Türkiye'de üretilen, dağıtılan ve ihraç edilen ürünlere çevreye duyarlı, çevre dostu ürünlere ‘çevre etiketi' logosu verilecek. Böylece, ürünlerin kullanım ömrünün bittiği ana kadar geçen bütün süreçlerde çevre, insan, sağlık, iklim ve doğal hayat üzerindeki olumsuz etkileri azaltılacak. Çevre etiketli ürünlerin yaygınlaştırılması için kamu kurum ve kuruluşları, bu etiketi taşıyan ürünleri tercih edecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, toksik, çevreye zararlı, kanserojen özellikleri taşıyan kimyasal içerikli ürünlerin ise çevre etiketi alamayacağını belirtti. Çevre etiketi alan ürünlerin yanlış, yanıltıcı veya çevre etiketi bütünlüğüne zarar verecek reklam, ifade, etiket veya logo kullanamayacağını da ifade eden Kurum, çevre etiketi kullanımının 4 yıl süre için verildiğini, bu sürenin sonunda tekrar müracaat edilmesi hâlinde uzatılabileceğini bildirdi. Yürürlükteki ürün veya hizmet grubu kriterlerine uygunluğu sağladığı sürece çevre etiketinin kullanılabileceğini anlatan Kurum, çevre etiketinin tanıtımı ve kullanılmasının teşvik edilmesi için de çeşitli kampanyalar ve çalışmalar yapılacağını dile getirdi.

Çevre etiketi uygulaması ile enerji tüketimi azaltılırken, yenilenebilir enerji kullanımı da teşvik edilecek. Ürün veya hizmetlerden kaynaklı atık oluşumu ve çevresel ortamın maruz kaldığı emisyonlar ile zararlı maddelerin bertarafı da söz konusu olacak. Ürünlerin kullanım ömrünün uzatılması ve yeniden kullanılabilirliğinin sağlanması ya da bir başka ürüne dönüştürülmesi yoluyla çevresel etkileri de en aza indirilecek.

İHRACAT AVANTAJI

Avrupa ülkelerinin son yıllarda doğa dostu ürünlere göstermiş olduğu eğilim göz önünde bulundurulduğunda çevre etiketli ürünlerin ihracatı da kolaylaşacak.

BAŞVURULAR BAKANLIĞA

Etiket için başvurular Çevre ve Şehircilik Bakanlığına yapılacak. Başvurular en geç 30 gün içinde incelenecek. Yapılacak teknik incelemenin ardından Çevre Etiketi Kurulu son kararı verecek.