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Usain Bolt, marka elçisi oldu

Ünlü atlet Usain Bolt, XM’in resmi marka elçisi oldu. Firma, 14 Kasım tarihinde dünyanın en hızlı adamı, 9 kere Olimpiyat ve 11 kere Dünya Şampiyonu Usain Bolt ile bir ortaklık anlaşmasına vardığını duyurdu.

Usain Bolt, marka elçisi oldu

15 Kasım 2016 09:38

Birçok kişi tarafından Lightning Bolt lakabıyla tanınan Usain Bolt, önümüzdeki üç sene için firmanın resmi marka elçisi olmak üzere bir anlaşma imzaladı.

Ortaklık ile ilgili Usain Bolt, şu ifadeleri kullandı:

"Bu ortaklığa girişmiş olmaktan çok mutluyum. Kurum ile ben benzer değerlere sahibiz ve yaptığımız şeyde en iyi olmayı hedefliyoruz."

Pazarlama Müdürü Chris Anthony Zacharia ise, "Kuruluşumuzdan bu yana, her konuşma ve tartışmamızda işlem hızının yatırım dünyasındaki en önemli şey olduğunu tekrar ediyoruz. Bugünkü yatırım hızımıza ulaşmak için gerekli yatırım alt yapısını oluşturmak amacıyla sınırsız kaynak yatırımı yaptık. Dünyanın en hızlı adamının marka elçimiz olmasının bizim için anlamını sözcüklerle ifade edemem" dedi.
 

Etiketler: Usain Bolt


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