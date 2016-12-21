Uşak’ta mevsimin ilk kar yağışı gece yarısı başladı, kent sabah saatlerinde beyaz örtüye büründü.

Uşak’ta gece yarısı başlayan kar yağışı kısmen etkili oldu. Saat 02:00 sularında başlayan kar yağışı sabahın ilk saatlerine kadar devam etti. Uşaklılar sabah evden işlerine ve okullarına giderken beyaz örtüyle karşılaştı. Kar yağışı kentin değişik noktalarında maddi hazarlı trafik kazalarına da neden oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre kar yağışının 3 gün boyunca ara ara etkili olacağı öğrenilirken, özellikle trafikte sürücülerin dikkatli olması istenildi.

Ertunç Öztürk

UŞAK