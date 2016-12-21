Diğer
Kategoriler

Uşak güne bembeyaz uyandı

Uşak’ta mevsimin ilk kar yağışı gece yarısı başladı, kent sabah saatlerinde beyaz örtüye büründü.

Uşak güne bembeyaz uyandı

21 Aralık 2016 10:50

Uşak’ta mevsimin ilk kar yağışı gece yarısı başladı, kent sabah saatlerinde beyaz örtüye büründü.
Uşak’ta gece yarısı başlayan kar yağışı kısmen etkili oldu. Saat 02:00 sularında başlayan kar yağışı sabahın ilk saatlerine kadar devam etti. Uşaklılar sabah evden işlerine ve okullarına giderken beyaz örtüyle karşılaştı. Kar yağışı kentin değişik noktalarında maddi hazarlı trafik kazalarına da neden oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre kar yağışının 3 gün boyunca ara ara etkili olacağı öğrenilirken, özellikle trafikte sürücülerin dikkatli olması istenildi. 

Ertunç Öztürk
UŞAK 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 7°C

  • Ankara

    Ankara 1°C

  • İzmir

    İzmir 9°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 8°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç