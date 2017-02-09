Edinen bilgiye göre, 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından, Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında Uşak merkezli 4 ilde operasyon yapıldı.

17 kişi gözaltında

Yapılan operasyonda Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görevliyken ihraç olan, örgüte mensup kazandıran ve finans kaynağı oluşturan, örgütün “Bylock” programını kullandığı iddia edilen toplam 18 kişiden 17'si yakalanarak gözaltına alındı. Firari şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ederken, gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Ertunç Öztürk