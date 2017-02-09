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Uşak merkezli 4 ilde FETÖ/PDY operasyonu; 17 gözaltı

Uşak merkezli 4 ilde yapılan FETÖ/PDY operasyonunda görevden ihraç edilen 17 öğretmen gözaltına alındı.

Uşak merkezli 4 ilde FETÖ/PDY operasyonu; 17 gözaltı

09 Şubat 2017 18:17

Edinen bilgiye göre, 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından, Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında Uşak merkezli 4 ilde operasyon yapıldı.

17 kişi gözaltında

Yapılan operasyonda Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görevliyken ihraç olan, örgüte mensup kazandıran ve finans kaynağı oluşturan, örgütün “Bylock” programını kullandığı iddia edilen toplam 18 kişiden 17'si yakalanarak gözaltına alındı. Firari şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ederken, gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. 

Ertunç Öztürk

Etiketler: 17 gözaltı, 4 il, FETÖ/PDY operasyonu, Uşak


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