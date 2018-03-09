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Uşak merkezli 7 ilde ByLock operasyonu

Uşak merkezli FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik 7 ilde yapılan ByLock operasyonunda 10 şüpheli göz altına alındı.

Uşak merkezli 7 ilde ByLock operasyonu

09 Mart 2018 19:34

Konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklama şu şekilde; "Uşak Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Müdürlüğümüz Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce “FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik” örgütün şifreli haberleşme programı BYLOCK ile haberleştikleri tespit edilen şüphelilere Uşak merkezli 7 ilde (İzmir, Kütahya, Manisa, Düzce, Şanlıurfa ve Çanakkale) yapılan eş zamanlı operasyon kapsamında; 7'si kadın 3'ü erkek olmak üzere A.T.(38), S.U.(24), E.A.(30), H.E.(22), E.Ö.(24), P.T.(33), M.Ç.(24), E.A.(29), S.K.B.(25) ve A.Ö.(24) isimli toplam 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır."

Bayram Keleş

 

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