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Uşak merkezli 8 ilde FETÖ’nün ablalarına operasyon

Uşak merkezli olmak üzere 8 ilde FETÖ/PDY terör örgütüne yapılan operasyonda 19 şüpheli kadın için yakalama kararı çıkarıldı. 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Uşak merkezli 8 ilde FETÖnün ablalarına operasyon

10 Ocak 2018 11:45

Edinilen bilgiye göre, Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca tarafından devam eden soruşturma kapsamında örgütün “ABLA” olarak tabir edilen yapısına operasyon yapıldı. Uşak merkezli yapılan operasyonda İzmir, Kütahya, Bilecik, Afyonkarahisar, Denizli, Ankara ve Manisa’da ikamet ettiği toplam 19 kadın şüpheli için yakalama kararı çıkarıldı. Eş zamanlı olarak yapılan operasyonda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler Uşak’a getirilerek polis tarafından ilk ifadeleri alınmaya başlanıldı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. 

Ertunç Öztürk
 

 

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