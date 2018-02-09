Uşak polisi huzur kaçıranlara fırsat tanımıyor

Uşak İl Emniyet Müdürlüğe bağlı ekiplerin il genelinde sürdürdüğü Huzur 64 uygulaması hız kesmeden devam ediyor. 27 Ocak ve 7 Şubat tarihleri arasında yapılan Huzur 64’ün 98. uygulamasında dar bölge ve şok uygulamalarında toplam 14 bin 374 şahsın sorgulaması yapıldı. Yapılan sorgulamalarda 41 şüpheli gözaltına alınırken adliyeye sevk edilen 22 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uygulama kapsamında ateşli silah ve kesici aletlere ele geçirilirken, Kabahatler Kanunu kapsamında ise toplam 14 işyerine 51 bin 707 TL, 37 şahsa da 3 bin 348 TL idari para cezası uygulandı.

Uygulamanın trafik ayağında ise, toplam 2 bin 239 araç kontrol edildi. Kural ihlali yaptığı tespit edilen toplam 69 araç sürücüsüne 25 bin 932 TL idari para cezası uygulanırken, 11 araç trafikten men edildi.