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Uşak, şehidini gözyaşları arasında ebediyete uğurladı

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde PKK’lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Süleyman Aydındağ, memleketi Uşak’ta son yolculuğuna uğurlandı.

Uşak, şehidini gözyaşları arasında ebediyete uğurladı

30 Ekim 2016 13:39

Şehit Süleyman Aydındağ’ın naaşı gece yarısı askeri uçak ile Uşak Havalimanı’na getirildi. Kortej eşliğinde Eşme ilçesine yola çıkan şehidin naaşı Eşme Devlet Hastanesi'ne konuldu. Sabah saatlerinde ise şehidin köyü olan Kolankaya, al bayraklarla donatılarak şehidini beklemeye başladı. Şehidin naaşı helallik alınmak üzere köye getirilirken, herkes yasa boğuldu. Köy meydanında hazırlanan tören alanına getirilen Aydındağ’ın naaşı başında ailesinin yaktığı ağıtlar yürekleri dağlarken, anne Sultan Aydındağ’ın oğlunun naaşı başında nöbet tutan askere sarılması tören alanında bulunanları gözyaşlarına boğdu. Şehidin ailesini ve akrabalarını kolluk kuvvetleri teselli etmeye çalıştı.

Kolankaya köy camiinde kılınan öğle namazına müteakip, Uşak Müftüsü Fuat Altındaş’ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit Süleyman Aydındağ’ın naaşı binlerce vatandaşın omuzlarında köy mezarlığına götürülerek, hazırlanan şehitlikte ebediyete uğurlandı.

Ertunç Öztürk 


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