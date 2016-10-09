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Uşak son şampiyon Fenerbahçe’yi devirdi

Spor Toto Basketbol Ligi’nin ilk hafta maçlarında Muratbey Uşak evinde geçen senenin şampiyonu Fenerbahçe’yi konuk etti. Ev sahibi ekip, salondan 71-70 galip ayrıldı.

Uşak son şampiyon Fenerbahçeyi devirdi

09 Ekim 2016 17:53

Karşılaşmanın ilk çeyreğinin başlarında her iki ekip de sayı üretmekte zorlandı. Çeyreğin sonunda skor 17-17 berabere oldu. İkinci çeyrekte Muratbey Uşak son şampiyona yaptığı baskı işe yarayınca skor üstünlüğünü de ele alarak soyunma odasına 40-33 önde giden taraf oldu.

Üçüncü çeyreğin başlamasıyla birlikte Fenerbahçe’nin önemli silahları Datome ve Nunnally’nin 4’er faule ulaştı. Sert savunma yapan Uşak ekibi ise bu çeyrekte farkı bir ara 12 sayıya kadar çıkarmayı başarırken önemli oyuncusu Kairys’in ayağının burkulması sonucu oyun dışı kaldı. Çeyreğin sonunda skor üstünlüğü 58-51 ile yine Muratbey Uşak’ta oldu. Final periyoduna hızlı başlayan Fenerbahçe aradaki farkı kapatınca maçta müthiş bir çekişme başladı. Son saniyelere 70-69 Uşak ekibinin üstünlüğü ile girilirken soğukkanlılığını koruyan ev sahibi Muratbey Uşak son şampiyonu 71-70 yenerek lige galibiyetle başladı. Karşılaşmada 30 sayı kaydeden McKissic maçın yıldızı oldu.

Salon: Uşak Üniversitesi

Hakemler: Aytuğ Etki, Ahmet Ersan Ergüler, Alper Özgök
Muratbey Uşak: Mesut Ademoğlu xx, Berent Kavaklıoğlu xx, Berkay Candan x 2, Freimanis x 4, Özcan Sürücü xx, Lyons xx 6, Görkem Sönmez xx, Hakan Demirel xx, Hazell xx 6, Kairys xx 9, McKissic xxxx 30, Monreo xxxx 13
Fenerbahçe: Barış Hersek xx, Udoh xx 9, Melih Mahmutoğlu x, Bogdanovic xxx 18, Sloukas xx 11, Arna x, Nunnally x 6, Berk Uğurlu x, Vesely xx 12, Ali Muhammed x 8, Ahmet Duverioğlu xx, Datome x 6
1. Periyot: 17-17
Devre: 40-33 (Muratbey Uşak lehine)
3. Periyot: 58-51 (Muratbey Uşak lehine)
5 Faul Alan: Hakan Demirel, Lyons (Muratbey Uşak), Datome (Fenerbahçe) 

Bayram Keleş - Ertunç Öztürk
UŞAK


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