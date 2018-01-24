Uşak’a kritik uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, 25 Ocak Perşembe günü Uşak ve çevresinde saatte 60 km hız ile esen kuvvetli rüzgârlar oluşacağı öğrenildi. Sabah saatlerinden itibaren etkisini gösterecek olan kuvvetli rüzgâr kuzey ve kuzeydoğu yönünden esecek.

Yetkililer yarın akşam saatlerine kadar etkisini sürdürecek olan kuvvetli rüzgârda olası yaşanabilecek ulaşımlarda aksama, çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulundu.

Ertunç Öztürk

