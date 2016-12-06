Türkiye’nin kendi milli parasını kullanma politikasına önemli bir katkıda, Uşak ve bölgenin en büyük filo kiralama şirketi AND Filo’dan geldi. Ülke genelinde dövizin ateşini düşürmeye yönelik başlatılan kampanyaya büyük ilgi ve katılım olurken yerel firmalarda bu sürece katkıda bulunuyor. BU kapsamda AND Filo Genel Müdürü Melih Akman yerli firma isek ticaretimiz de TL ile olmalı diyerek, şirketlerinde artık Euro ve Dolar ile kiralamayı bitirdiklerini duyurdu.

Akman açıklamasında şunları dile getirdi; “Türk Lirasına hak ettiği değeri vererek ticaretimize devam etme kararı aldık. 5 Aralık 2016 tarihi itibarıyla araçlarımızı kiralamak isteyen filo müşterilerimize dövizli seçenek sunmayacağız. Ülkemizin ekonomik şartlarının zorlandığı şu günlerde Cumhurbaşkanımızın başlattığı “Türk lirası değer kazansın" çağrısına destek olmak için bizlerde elimizi taşın altına koyduk. Ülkemizdeki ekonomik şartlar istenilen seviyeye gelinceye kadar bu kampanyamızı sürdüreceğiz” dedi.

Ertunç Öztürk