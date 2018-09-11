Uşak’ın ilk Tematik Lisesi Türkiye’ye model oldu

Açılış saygı duruşu ve istiklal marşıyla başladı. Ardından söz alan UOSB Yönetim Kurulu Başkanı Halil Ağaoğlu Uşak Organize Sanayi Bölgesinin ara eleman değil aranan elaman yetiştirerek tüm Türkiye için sanayi alanında yaptığı çalışmaların yanında eğitim alanında da çalışmalarına devam ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı ve Başbakanın Türkiye genelindeki bütün organize bölgelerine yazı yazdıklarını bu yazılarında sanayi bölgelerinin kendi imkanlarıyla okul yapmasını istendiğine değinen Ağaoğlu Uşak’ın bir ilkler şehri olduğunu ve Uşak’ın eski Valisi Ahmet Okur’unda destekleriyle bir ilki gerçekleştirerek bu okula başladıkların anlattı. Buranın yapımının kendisine gurur verdiğine söyleyen Ağaoğlu; “ Türkiye’de 180’e yakın organize sanayi bölgesi var tabi Cumhurbaşkanımız bize nasıl yazı yazdıysa bu yazı bütün bu organize sanayi bölgelerine gitmişi ama tek cevap veren il Uşak olmuş buda bizin için büyük bir şey. Sağ olsun kendileri de bize çok teşekkür ettiler. Biz de buradaki okulu Ahmet Valimizden teslim alarak inşaatına başladık. Şu on organizedeki en büyük eksiğimiz ara elaman, maalesef bulamıyoruz. Burada öğrenciler bir taraftan öğrenecekler okuyacaklar bir taraftan haftanın 2-3 günü fabrikada çalışacaklar. Bu okul için maddi manevi katkısı olan herkese teşekkürü bir borç bilirim. Okulumuz vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Ağaoğlu’nun ardından yaptığı konuşmasında, devlet büyüklerinin 2017 yılında hayırseverlere yaptığı bir çağrıya Uşak Organize Sanayi Bölgesinin çok güzel bir cevap verdiğini belirten Uşak İl Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı; “ Sektörün içinde olan sanayicilerimiz yine sektörle ilgili bir okul yapma kararında bulundular ve valiliğimiz ile protokol imzaladılar. Bu okulumuzun diğer okullardan biraz farklılığı var. Bakanlığımız belli sektörlerde yoğunlaşılan alanlarda bu sektörlerle ilgili sadece bir alan ve 3 dalda Tematik Liseler açmaya karar vermişti. Bu bağlamda da Uşak organize sanayide yoğun şekilde tekstil sanayisi olduğu için Tekstil teknolojileri Tematik lisesi olarak burası eğitime açılacak. Ayrıyeten bu okulumuzda işleyiş biraz daha farklı. Organize Sanayi Bölgemizle 10 yıllık bir protokol imzaladık. Okulumuzun yönetim kurulu var burada sanayicilerimiz de yer alacak. Çocuklarımız stajlarını sanayide yapacaklar öncelikle orada istihdam edilecekler. Çok nitelikli bir okul ve fiziki bir bina kazanmış olduk. Ayrıca bu binanı projesi ilk kez çizilmişti buraya özgü yeni bir projeydi. Bakanlığımız bunun kullanım hakkını da istediler beğendikleri için ülkemizin değişik yerlerinde de bu binamız yapılacak. Milli Eğitime bu yönüyle de bir katkı sağlamış olduk. Ben bu okulumuzun hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Katkılarından dolayı öncelikle tüm Sanayicilerimize Ornganize Sanayi Bölgesi Yönetim Kuruluna ,Yönetim Kurulu Başkanımıza, destekleri için Sayın Valimize, Milletvekillerimize çok teşekkür ediyorum. Okulumuzun donatımını devletimiz karşılayacak.”

Konuşmaların ardından okulun yapımına katkı sağlayan iş adamlarına teşekkür plaketi verildi.

Açılışa AK Parti Uşak Milletvekili Mehmet Altay, Uşak Vali Yardımcısı Ahmet Yılmaz, Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, İş adamaları ile idari amirler katıldı.

Okul İplik üretim teknolojisi, boyama, dokuma operatörleri bölümlerinden oluşuyor. 24 dersliğin yer aldığı okul 5 bin 200 metrekaresi kapalı olmak üzere toplam 8 bin 600 metrekareye alana sahip. Okula ilaveten bun sene içerisinde 500 metrekare bir atölye yapılacak. Yaklaşık 800 öğrencinin öğrenim göreceği Teknik Meslek Lisesine girişler sınavsız olacak. Öğrenciler teoride gördüklerini Uşak Organize Sanayi Bölgesindeki fabrikalarda pratiğe dönüştürme fırsatını bulacak. Okul yaklaşık 7 milyon liraya mal oldu.

Yaklaşık 2 ay sonra Uşak Organize Sanayi Bölgesinde yeni bir okul inşaatına başlanacak. Bu okulda yine sanayicilerin istediği doğrultuda bölümler açılacak. Öğrenciler isterlerse eğitim aldığı alanda çalışmaya başlayacaklar ya da üniversite eğitimlerine devam edebilecekler.

Bayram Keleş