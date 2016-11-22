Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Uşak’ta 2 dernek kapatıldı, 30 kişi ihraç edildi

Uşak’ta 2 dernek kapatıldı, 30 kişi ihraç edildi

Olağanüstü Hal kapsamında 677 ve 678 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler ile Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nde 10 bine yakın sayıda personel ihraç edildi. Uşak’ta ise ihraç edilen personel, kapatılan ve yeniden açılan dernekler de belli oldu.

Uşakta 2 dernek kapatıldı, 30 kişi ihraç edildi

22 Kasım 2016 12:47

Ülke genelinde çeşitli kamu kurumlarında görevli 5 bin 434 kişi görevden uzaklaştırılırken, daha önce ihraç edilen 157 kişi mesleğe iade edildi. Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında, iki kanun hükmünde kararname yayımlandı. Buna göre Uşak’ta 2 dernek kapatılırken, önceden kapatılan bir dernekte yeniden açıldı. İlk tespitlere göre de 30 kamu görevlisi meslekten ihraç edildi. Emniyet Müdürlüğü ve Kara Kuvvetleri komutanlığında ihraç edilen personelin görev yaptığı il belirtilmediği için ihraç edilen personelin tam sayısını henüz belli olmadı.

Resmi Gazete’de yayınlanan bilgiye göre Uşak’ta “Uşak Genç İş Adamları Derneği, Enerji Verimliliği Derneği Uşak Şubesi” kapatılırken, önceden kapatılma kararı alınan “Üniversite Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği” yeniden açıldı.

Diğer taraftan Uşak’ta, İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürü, İl Planlama Uzmanı, Jandarma Genel Komutanlığı’nda 1, İl Özel İdare ‘de görevli 9, Uşak Belediyesi’nde görevli 8, Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında görevli 5, Uşak Üniversitesi İdari bölümde görevli 5 olmak üzere toplam 30 kişi meslekten ihraç edildi.

Ertunç Öztürk 

Etiketler: dernek, Uşak


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 14°C

  • İzmir

    İzmir 17°C

  • Bursa

    Bursa 16°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!