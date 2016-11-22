Ülke genelinde çeşitli kamu kurumlarında görevli 5 bin 434 kişi görevden uzaklaştırılırken, daha önce ihraç edilen 157 kişi mesleğe iade edildi. Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında, iki kanun hükmünde kararname yayımlandı. Buna göre Uşak’ta 2 dernek kapatılırken, önceden kapatılan bir dernekte yeniden açıldı. İlk tespitlere göre de 30 kamu görevlisi meslekten ihraç edildi. Emniyet Müdürlüğü ve Kara Kuvvetleri komutanlığında ihraç edilen personelin görev yaptığı il belirtilmediği için ihraç edilen personelin tam sayısını henüz belli olmadı.

Resmi Gazete’de yayınlanan bilgiye göre Uşak’ta “Uşak Genç İş Adamları Derneği, Enerji Verimliliği Derneği Uşak Şubesi” kapatılırken, önceden kapatılma kararı alınan “Üniversite Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği” yeniden açıldı.

Diğer taraftan Uşak’ta, İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürü, İl Planlama Uzmanı, Jandarma Genel Komutanlığı’nda 1, İl Özel İdare ‘de görevli 9, Uşak Belediyesi’nde görevli 8, Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında görevli 5, Uşak Üniversitesi İdari bölümde görevli 5 olmak üzere toplam 30 kişi meslekten ihraç edildi.

Ertunç Öztürk