Edinilen bilgiye göre, Uşak polisinin uyuşturucu madde ticareti ve sevkiyatının engellenmesi yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında kent girişin kurulan uygulama noktasında şüphe üzerine şehirlerarası yolcu taşıyan bir otobüs durduruldu. Narkotik köpeği Tora eşliğinde otobüsün bagaj bölümünde yapılan aramada 2 adet streç filme sarılı vaziyette 2 kilo 135 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan M.K. (20) isimli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.