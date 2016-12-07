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Uşak’ta 2 kilo 135 gram esrar yakalandı

Uşak polisi yol uygulamasında durdurduğu bir yolcu otobüsünde 2 kio 135 gram esrar ele geçirdi.

Uşakta 2 kilo 135 gram esrar yakalandı

07 Aralık 2016 21:06
Uşak’ta 2 kilo 135 gram esrar yakalandı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Uşak polisinin uyuşturucu madde ticareti ve sevkiyatının engellenmesi yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında kent girişin kurulan uygulama noktasında şüphe üzerine şehirlerarası yolcu taşıyan bir otobüs durduruldu. Narkotik köpeği Tora eşliğinde otobüsün bagaj bölümünde yapılan aramada 2 adet streç filme sarılı vaziyette 2 kilo 135 gram esrar maddesi ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan M.K. (20) isimli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.  

Etiketler: esrar, Uşak


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