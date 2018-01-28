Uşak’ta 4 genç ölümden döndü

Edinilen bilgiye göre kaza, Uşak’ın Banaz ilçesinde meydana geldi. Postane Caddesi üzerinde seyir halinde olan İ.Ü. idaresindeki 64 KS 506 otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Araçta bulunan 4 genç olay yerine gelen ambulanslarla Banaz Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ciddi olan sürücü İ.Ü. ise Uşak Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, kaza yaptıkları araç içerisinde alkol kutuları göze çarptı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Ertunç Öztürk

