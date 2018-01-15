Uşak'ta 5 kişi 80 bin Euro değerindeki radarla define ararken yakalandı

Şahısların üzerierinde ve kullandıkları araçlarda yapılan aramada ise piyasa değeri 80 bin Euro olduğu belirtilen toprak altı radar ele geçirildi. Kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 5 kişinin araçlarına para cezası uygulanırken, yakalanan diğer malzemelere el konuldu.

Edinilen bilgiye göre; Uşak’ın Banaz İlçesi Ulupınar Köyü'nde buluna 1. derece sit alanı içerisinde kaçak kazı yapıldığı yolunda ihbar alan ekipler bölgeye baskın düzenledi. Yapılan baskında suçüstü yapılan A.T., M.K., H.İ.Ş., E.K. ve T.T. isimli 5 kişi gözaltına alındı. Şüpheli şahıslardan; piyasa değeri 80 bin Euro olduğu belirtilen 1 adet toprak altı radar cihazı, 1 adet notebook bilgisayar, 2 adet otomobil, 1 adet navigasyon cihazı, 1 adet adaptör, 1 adet radar ünitesi, 1 adet radar anteni, 1 adet 150 cm. uzunluğunda metal çubuk, 1 adet kablo makarası. 2 adet metal kutu, 1 adet 15 metre uzunluğunda halat ve 2 adet bağlantı kablosu ele geçirildi.

Olayda kullanılan iki araca 976 TL idari para cezası uygulanarak araçlar Banaz yediemin otoparkına çekildi. Şüpheli şahıslar sevk edildikleri adli makamlarca ifadeleri alınarak Cumhuriyet Savcısının talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.

Ferhat Bal

