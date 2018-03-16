Uşak’ta altın dolandırıcılığı yapan 5 kişi yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler devriye görevi sırasında, durumundan şüphelendiği bir aracı takibe aldı. Aracı durduran polisler, yaptıkları incelemede şahıslardan ikisinin daha önceden 3 adet altın dolandırıcılığı olayının firari şüphelileri oldukları ve arandıkları tespit edildi. Araç içerisindeki S.A(23), M.K.(24), E.S.(29), M.U.(66) ve M.K.(29) isimli toplam 5 şahıs gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Şüpheli şahısların kullandıkları araç içerisinde yapılan aramada; 3 bin 980 adet (2 kg ağırlığında) Sahte Altın tespit edilerek el konuldu.

Gözaltına alınan toplam 5 şahıs gerekli yasal işlemleri yapılmak üzere adli mercilere sevk edildi.

Emniyet yetkilileri vatandaşların dolandırıcılık amaçlı şahıslara karşı son derece dikkatli ve duyarlı olmalarını ve şüphelendikleri bir durumla karşılaştıklarında 155 Polis İmdat İhbar Hattına bilgi vermelerini rica etti.