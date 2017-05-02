Diğer
Kategoriler

Uşak’ta cinayet

Uşak'ın Banaz ilçesinde bir kadın, kendisini rahatsız ettiği iddia edilen kişiyi tüfekle vurarak öldürdü.

Uşakta cinayet

02 Mayıs 2017 14:02

Edinilen bilgiye göre olay, Banaz'ın Ovacık köyünde dün akşamüzeri meydana geldi. N.K. isimli evli ve 3 çocuk annesi olan kadın evlenmeden önce sevgilisi olduğu iddia edilen Tanju U. tarafından uzun süredir rahatsız ediliyordu.

Dün akşam üzerine doğru kadının yaşadığı evin önüne gelen Tanju U., N.K. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, N.K. evden getirdiği av tüfeği ile Tanju U.’ya ateş açtı.
Tanju U. olay yerinde hayatını kaybederken, N.K. güvenlik güçleri tarafından suç aleti tüfekle birlikte gözaltına alındı.
Jandarmanın olayla ilgili soruşturma başlattı. 

Ertunç Öztürk
 

Etiketler: Banaz, tüfek, Uşak


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 22°C

  • Ankara

    Ankara 25°C

  • İzmir

    İzmir 27°C

  • Bursa

    Bursa 25°C

  • Trabzon

    Trabzon 15°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!