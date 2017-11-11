Uşak'ta çok sayıda suç kaydı bulunan iki zanlı yakaladı

Edinilen bilgiye göre, Uşak merkezde V.K. isimli şahsın evinin önünde park halinde olan otomobilinin çalınması sonucu polis geniş çaplı operasyon başlattı. Yapılan hassas çalışmada çalınan araç ile Ulubey ilçesinden geçiş yapıldığı ve aynı gün Ulubey ilçesinde bir marketten bin paket sigara hırsızlığı olayını gerçekleştirdikleri de tespit edildi. Şüpheliler aynı araçla il merkezine dönüş yapıp, çalınan aracı terk ederek kaçtıkları da kamera kayıtlarından tespit edildi.

Polis kimliklerini tespit ettiği S.Ö.(21) ve P.K.(45) isimli şahısları yaptığı operasyonla ikametlerinde gözaltına aldı. Şüphelilerden S.Ö.(21)’nün 18 adet suç kaydı ve 3 ayrı suçtan aranması, P.K.(45)’nın ise 17 adet suç kaydının olduğu anlaşıldı.

Olayla ilgili gözaltına alınan S.Ö (21) ve P.K (45) isimli şahıslar çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ertunç Öztürk