Diğer
Kategoriler

Uşak'ta çok sayıda suç kaydı bulunan iki zanlı yakaladı

Uşak polisi biri 18, diğeri 17 suç kaydı bulunan, son olarak otomobil ve sigara hırsızlığı olayına karışan 2 şüpheliyi yakaladı.

Uşakta çok sayıda suç kaydı bulunan iki zanlı yakaladı

11 Kasım 2017 12:17

Edinilen bilgiye göre, Uşak merkezde V.K. isimli şahsın evinin önünde park halinde olan otomobilinin çalınması sonucu polis geniş çaplı operasyon başlattı. Yapılan hassas çalışmada çalınan araç ile Ulubey ilçesinden geçiş yapıldığı ve aynı gün Ulubey ilçesinde bir marketten bin paket sigara hırsızlığı olayını gerçekleştirdikleri de tespit edildi. Şüpheliler aynı araçla il merkezine dönüş yapıp, çalınan aracı terk ederek kaçtıkları da kamera kayıtlarından tespit edildi.

Polis kimliklerini tespit ettiği S.Ö.(21) ve P.K.(45) isimli şahısları yaptığı operasyonla ikametlerinde gözaltına aldı. Şüphelilerden S.Ö.(21)’nün 18 adet suç kaydı ve 3 ayrı suçtan aranması, P.K.(45)’nın ise 17 adet suç kaydının olduğu anlaşıldı.

Olayla ilgili gözaltına alınan S.Ö (21) ve P.K (45) isimli şahıslar çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Ertunç Öztürk

Etiketler: iki zanlı, Uşak

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 13°C

  • İzmir

    İzmir 21°C

  • Bursa

    Bursa 19°C

  • Trabzon

    Trabzon 16°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç