Masum kişileri telefonla arayarak ''darbe mensupları ve terör örgütü üyeleri tarafından adınıza hat çıkarıldı, adınız darbeye karıştı ve darbe listesinden adınızın çıkması için acilen para (altın) göndermeniz veya belirli bir yere bırakmanız gerekmekte” gibi söylemlerle 3 vatandaşı dolandırdığı anlaşılan ve eşkali tespit edilen şüphelinin yakalanması için polis harekete geçti.

Şüpheli şahsın dolandırıcılıkla elde ettiği altınların bir kısmını (16 adet çeyrek altın, 9 adet tam altın) kuyumcuda bozdurduğu ve parasını PTT üzerinden başka bir hesaba havale ettiği ve ticari bir araçla Afyonkarahisar iline gittiğinin tespit edilmesi üzerine İ.A. (23) isimli şahıs Afyonkarahisar ilinde gözaltına alınarak Uşak’a getirildi.

Şahsın üzerinde yapılan aramada; 9 adet altın bilezik, 9 adet tam altın, 5 adet cumhuriyet altını, 4 adet altın kolye 2 adet altın küpe, 2 adet çeyrek altın, 2 adet altın yüzük, 1 adet ata lira, 1adet yarım altın, 1 adet altın bileklik bulundu.

İ.A (23) isimli şüpheli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Yaşanan bu olayın ardından yetkililerin vatandaşları uyararak şu bilgilendirmede bulundu; “bu gibi dolandırıcılık olaylarında vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için bilgilendirme çalışmalarımız (kamu spotu, broşür vb.) devam etmektedir. Polis, asker veya savcıyım diyerek sizi telefonla arayan para (altın) isteyen kişilere kesinlikle itibar etmeyiniz! Böyle bir durum ile karşılaşmanız halinde hemen 155 polis imdat ihbar hattını arayınız.” Denildi.