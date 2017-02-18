Diğer
Kategoriler

Uşak’ta ev yangını: 1 ölü

Uşak’ta elektrik sobasının neden olduğu ev yangınında 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti.


18 Şubat 2017 15:22

Edinilen bilgiye göre, Uşak merkez Köme Mahallesi 1. Yurt Sokak’ta tek katlı evde sabah saatlerinde elektrik sobasından çıktığı tahmin edilen yangın çıktı. Tek katlı konuttan dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu itfaiyeye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelerek yangına müdahale eden itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. İçeride yapılan kontrolde ise yangın esnasında evde yalnız yaşayan 22 yaşındaki Samet Ak isimli gencin feci şekilde hayatını kaybettiği öğrenildi. Hayatını kaybeden gencin Aydın'ın Söke ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu bildirildi. Olay yerinde savcının incelemesinin ardından gencin cenazesi otopsiye gönderildi.

Ertunç Öztürk
 

Etiketler: ev yangını, Uşak


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 9°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 14°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!