Uşak’ta fabrika yangını...



Edinilen bilgiye göre yangın, İzmir yolu üzerindeki Uşak Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Mehmet Kavak’a ait tekstil fabrikasında meydana geldi. Vardiya değişimi yaklaşırken bir makinada başlayan yangın kısa sürede tüm fabrikayı etkisi altına aldı. UOSB itfaiye ekipleri ilk olarak yangına müdahalede bulunurken Uşak Belediyesi İtfaiye ekipleri de takviye olarak olay yerine sevk edildi. Kısa sürede kontrol altına alınan yangına bir beton firmasının mikserleri de destek verdi. Tamamen kontrol altına alınan yangın sonrası itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Büyük hasarın meydana geldiği fabrika kullanılamaz hale gelirken, güvenlik güçleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Ertunç Öztürk