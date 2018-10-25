Uşak'ta fabrika yangını!

Uşak'ta bir tekstil firmasında elyafların tutuşmasıyla hızla büyüyen yangın söndürülmeye çalışılıyor. Uşak Çanlı Tabakhane bölgesinde tekstil atıklarından elyaf üretimi yapan E.S. isimli işletmeciye ait fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Olay yerine sevk edilen çok sayıdaki itfaiye ekibi yangına müdahale ederken, polis yangın bölgesinde güvenlik çemberi oluşturdu. Fabrikada elyaf ürününün yanmasından dolayı hızla büyüyen alevler fabrikanın tamamını sardı. Uşak Belediyesi İtfaiye ekiplerinin yoğun çaba harcadığı yangını söndürme çalışmaları devam ederken, şu ana kadar ölen ya da yaralananın olmadığı ancak maddi hasarın giderek büyüdüğü kaydedildi.

Ertunç Öztürk

