Edinilen bilgiye göre, gözaltında bulunan ve dün adliyeye sevk edilen 18 öğretmen ve 1 hemşirenin sorgulanması yapıldı. Süreç esnasında bir öğretmen daha adliyeye sevk edildi. Savcılık tarafından tutuklanma talebi ile mahkemeye sevk edilen şüphelilerden; Ahmet V., Kamil A., Kadriye Ö., Rukiye T., Bekir E., Derya E., Hakan K., Adem Y., Saadettin Ş., Zafer E., Bülent Ç., Savcı G. isimli öğretmenler “terör örgütüne üye olma ve yardım etmek” suçundan tutuklandılar. Diğer 7 öğretmen ve 1 hemşire adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Ertunç Öztürk