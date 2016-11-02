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Uşak’ta FETÖ’den 15 kişi daha tutuklandı

Uşak’ta FETÖ/PDY’nin, mahrem yapı ve ideolojik kanadını temsil eden kişilere yönelik yapılan operasyondan sonra adliyeye sevk edilen diğer 16 kişiden 15’i daha tutuklandı.

Uşakta FETÖden 15 kişi daha tutuklandı

02 Kasım 2016 10:22

Edinilen bilgiye göre, 15 Temmuz darbe girişinin ardından Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca 'Fethullahcı Terör Örgütü'ne yönelik sürdürülen operasyonlar kapsamında Uşak Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin gözaltına aldığı, örgütün mahrem yapı ve ideolojik kanadını temsil eden kişiler olduğu iddia edilen 15 şüpheli daha tutuklandı.

İki ayrı grup olarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden geçen gün 15 kişi tutuklanmış bir kişi de adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı. Dün adliyeye sevk edilen ikinci gruptan ise; Onur Meşe, Hüseyin Gün, Rıza Seyfullah Turhan, Yasin Altı, Mustafa Asal, Harun Keskin, İhsan Atıcı, Yunus Emre Erek, Adem Kılıç, Yusuf Gider, Mehmet Mehdi Ezer Mehmet Sait Kaplan, Cafer Önder, Veysel Anıl ve Mehmet Acar isimli şahıslar, “terör örgütüne üye olmak ve terör örgütüne yardım etmek” suçlarından tutuklandı. Y.D. isimli şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Örgütün mahrem yapı ve ideolojik kanadına yapılan bu operasyonla adliyeye sevk edilen toplam 32 kişiden 30’u tutuklanmış oldu. 2 şüphelide adli kontrol ile serbest bırakıldı. 

Ertunç Öztürk


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