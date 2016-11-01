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Uşak’ta FETÖ/PDY davası başladı

Uşak’ta geçen yıl başlatılan FETÖ/PDY’ye yönelik operasyon kapsamında bir numaralı sanığın örgüt elebaşı Fetullah Gülen’in olduğu, 13’ü tutuklu toplam 111 sanıklı davanın görülmesine başlandı.

Uşakta FETÖ/PDY davası başladı

01 Kasım 2016 16:51

Uşak’ta Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 2015 yılının Eylül ayında başlatılan “Fetullahcı Terör Örgütü ve Paralel Devlet Yapılanması”na yönelik operasyonlar kapsamında davanın görülmesine başlanıldı.

Edinilen bilgiye göre Uşak 2. Ağır Ceza Mahkemesinde başlanan dava süreci, sanık sayısının fazla olması nedeniyle 2 ay gibi bir süreye yayıldı. Davada ilk olarak 21 Ekim 2015’ten bu yana tutuklu bulunan örgütün üst düzey yöneticisi olduğu iddia edilen iş adamı Hazim Sesli ve yine 17 Ekim 2015’ten bu yana tutuklu olan Uşak OSB eski yönetim kurulu başkanı ve iş adamı Ali Yıldırım’ın dinlenmesiyle başlandı.

Halen İzmir Menemen cezaevinde tutuklu olan sanıklar Hazim Sesli ve Ali Yıldırım duruşmaya telekonferans sistemi ile katılırken, önceden yazılı olarak hazırladıkları savunmaları sözlü olarak anlatmaya başladılar. Savunma dosyalarının fazla olması nedeniyle mahkeme başkanı belirli periyotlarda ara vererek sanıkların savunmasını dinliyor. Mahkeme Başkanı, Hazim Sesli’nin savunmasının tamamlanmasının ardından Ali Yıldırım’ın savunmasını dinleyecek.

Ertunç Öztürk


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