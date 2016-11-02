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Uşak’ta FETÖ/PDY davasına devam edildi

Uşak’ta Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 2015 yılının Eylül ayında başlatılan Fetullahçı Terör Örgütü ve Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik operasyonlar kapsamında davanın görülmesine devam edildi.

Uşakta FETÖ/PDY davasına devam edildi

02 Kasım 2016 16:17

Uşak 2. Ağır Ceza Mahkemesi salonunda görülmeye başlanan davanın ilk gününde, örgütün üst düzey yöneticisi olduğu iddia edilen iş adamı Hazim Sesli mahkeme heyetine telekonferans yöntemiyle savunmasını tamamladı. Hazim Sesli iddianamede yer alan hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini belirterek, “Çok sayıda ülkeye ihracat yapan bir şirketler grubunun yöneticisiyim, ülke genelinde birçok sivil toplum örgütünde gerek yönetici olarak gerekse kurucu olarak görevlerde bulundum, 17-25 Aralık sürecinin planlandığı iddia edilen hiçbir toplantıya katılmadım. 15 Temmuz darbe girişiminde bulunmam zaten söz konusu değil, yaklaşık bir yıldır tutuklu olarak cezaevindeyim. Hakkımda belgeye, delile dayanmayan iftiralardan dolayı bir komploya kurban gittiğime inanıyorum” şeklinde ifadelere yer verdi.

Hazim Sesli’nin savunmasının ardından Uşak OSB eski yönetim kurulu başkanı Ali Yıldırım savunması dün gece yarım kaldığı için bu sabah kaldığı yerden tekrar devam etti. Saat 15.:00 sıralarında savunmasını tamamlayan Ali Yıldırım, hakkındaki iddiaların aslı ve dayanağı olmadığını savunarak, “Dini inancımdan dolayı bugüne kadar çok sayıda öğrenciye yardımcı oldum, burs verdim. Cemaatin sohbet toplantılarına katıldım, fakat bu toplantılarda sadece dini sohbetler gerçekleştirdik. Ne 17-25 Aralık ne de 15 Temmuz darbe girişimleriyle bir alakam yoktur. Ben memleket ve Uşak sevdalısı bir iş adamıyım. İşim, ailem, yatırımlarım her şeyim Uşak’ta. Uşak dışında bir yatırımım dahi yok. İddianamelerde adımı veren kişilerin iddialarını ispatlamasını istiyorum ve onların hakkında suç duyurusunda bulunuyorum. Eşimde aynı şekilde tutuklu durumda. 4 çocuğum ve yanımızda yaşayan 82 yaşındaki annem yalnız ve mağdur durumdalar. Cezaevi ortamında geri dönüşü olmayan sağlık sorunları yaşıyorum. Bunlar dosyalarda raporlarla belgeli. Yüce mahkemeden talebim dava sürecinde adli kontrol şartı ile tutuksuz olarak yargılanmak” İfadelerini kullandı.

Her iki sanığın savunmalarını dinleyen mahkeme heyeti duruşmaya bir süre ara verdi. Aradan sonra mahkeme heyeti tanıkları dinleyecek.

Ertunç Öztürk

Etiketler: FETÖ/PDY davası, Uşak


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