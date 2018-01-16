Uşak’ta FETÖ/PDY operasyonu: 7 tutuklama

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik devam eden soruşturma kapsamında geçen hafta içinde “abla” olarak bilinen 19 şüpheli için 8 ilde eş zamanlı yapılan operasyonun devamında dün adliyeye sevk edilen 9 kişiden 7’si daha tutuklandı, 2 kişide adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Geçen hafta tutuklanan kişilerle birlikte toplam tutuklu sayısı 9 oldu. Tutuklanan kişilerin örgütün gizli haberleşme programı “ByLock” kullandığı öğrenilirken, “Terör örgütüne üye olmak ve yardım etmek” suçundan tutuklandığı öğrenildi.

Ertunç Öztürk