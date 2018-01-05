Diğer
Kategoriler
  • iha.com.tr »
  • Asayiş »
  • Uşak'ta internet bankacılığı reklamları üzerinden dolandırıcılık yapan şüpheli tutuklandı

Uşak'ta internet bankacılığı reklamları üzerinden dolandırıcılık yapan şüpheli tutuklandı

Uşak’ta Sahte İnternet bankacılığı reklamları üzerinden dolandırıcılık yapan şüpheli, polis tarafından yakalandı ve sevk edildiği adli mercilere tutuklandı.

Uşakta internet bankacılığı reklamları üzerinden dolandırıcılık yapan şüpheli tutuklandı

05 Ocak 2018 17:57

Edinilen bilgiye göre, Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü görevlileri son zamanda artan kredi kartı dolandırıcılığı ile ilgili Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçti.

Dolandırıcılar İnternet ve sosyal paylaşım siteleri üzerinden çeşitli bankalara ait oluşturulan sahte banka reklamlarında “ 100. Yılımızın şerefine” ve “Bireysel İnternet Bankacılığı Şubemize giriş yapan 100 kadar kişiye çeşitli hediyeler armağan ediyoruz” şeklinde cezbedici ve sürükleyici reklamlarla vatandaşları sahte banka sitelerine yönlendiriyorlardı.

Mağdurların kişisel bilgilerini, kredi kartı bilgilerini, şifrelerini, telefon numaralarını ele geçirerek "Nitelikli Dolandırıcılık" suçunun işlendiği Uşak Emniyet Asayiş Müdürlüğünce tespit edildi. Uşak'ta bu şekilde gerçekleştirilen beş ayrı Nitelikli Dolandırıcılık olayı ile ilgili olarak şüphelilerin yakalanmasına yönelik yapılan araştırmalar neticesinde, açık kimlik bilgileri tespit edilen F.K.(26) isimli şahıs yakalanarak çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı. Birlikte hareket ettiği tespit edilen H.İ.(22) isimli şahsı yakalama çalışmaları devam ediyor.


Seyedtaha Kermani

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 12°C

  • Ankara

    Ankara 9°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 14°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç