Uşak'ta internet bankacılığı reklamları üzerinden dolandırıcılık yapan şüpheli tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü görevlileri son zamanda artan kredi kartı dolandırıcılığı ile ilgili Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçti.

Dolandırıcılar İnternet ve sosyal paylaşım siteleri üzerinden çeşitli bankalara ait oluşturulan sahte banka reklamlarında “ 100. Yılımızın şerefine” ve “Bireysel İnternet Bankacılığı Şubemize giriş yapan 100 kadar kişiye çeşitli hediyeler armağan ediyoruz” şeklinde cezbedici ve sürükleyici reklamlarla vatandaşları sahte banka sitelerine yönlendiriyorlardı.

Mağdurların kişisel bilgilerini, kredi kartı bilgilerini, şifrelerini, telefon numaralarını ele geçirerek "Nitelikli Dolandırıcılık" suçunun işlendiği Uşak Emniyet Asayiş Müdürlüğünce tespit edildi. Uşak'ta bu şekilde gerçekleştirilen beş ayrı Nitelikli Dolandırıcılık olayı ile ilgili olarak şüphelilerin yakalanmasına yönelik yapılan araştırmalar neticesinde, açık kimlik bilgileri tespit edilen F.K.(26) isimli şahıs yakalanarak çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı. Birlikte hareket ettiği tespit edilen H.İ.(22) isimli şahsı yakalama çalışmaları devam ediyor.

Seyedtaha Kermani