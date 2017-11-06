Uşak’ta iş kazası: 1 ölü

Olay, Uşak merkez Selvioğlu köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Muhammer Arıoğlu isimli çiftçi, çalışır halde olan tohum saçma makinesine boynuna takılı olan kaşkolunu kaptırdı. Arıoğlu’nun makinaya sıkıştığını gören vatandaşlar hemen yardıma koşarak durumu 112 ekiplerine ve güvenlik güçlerine bildirdi. Yapılan incelemede Arıoğlu’nun hayatını kaybettiği öğrenildi. Güvenlik güçleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, Arıoğlu’nun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna gönderildi.

42 yaşında olduğu öğrenilen Muhammer Arıoğlu’nun evli ve 2 çocuk babası olduğu bildirildi.

Ertunç Öztürk