Uşak’ta klasik müzik gecesi

Uşak Belediyesi Sanat Akademisi eğitmenlerinden olan Erdem Küçükayvaz piyano’da ve Merve Nur Kale Şan’da seyirciler tarafından çok beğenilen bir klasik müzik konseri yaptılar.

Dünya klasik müziklerinde yer aldığı bu konserde her eserin seslendirmesinden önce Anlatıcı Kadir Duru sanatçı ve beste hakkında bilgi vererek katılımcıları bilgilendirdi.

Necdet Levent gibi yerli müzisyenlerimizin de yer aldığı programda sanatçı Mehmet İydir Kanun sazında eşlik etti.

Programın sonunda ise meşhur “Sarı Gelin” eseri seslendirerek dinleyicilerin yoğun beğenisini topladı.

Seyedtaha Kermani

