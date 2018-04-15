Diğer
Kategoriler

Uşak’ta korkunç olay

Uşak’ta kırsal alanda büyük bölümü vahşi hayvanlar tarafından yenilmiş bir erkek cesedi bulundu.

Uşakta korkunç olay

15 Nisan 2018 18:16

Uşak’ın Banaz ilçesine bağlı Comburt köyü kırsalında kimliği belli olamayan iskelet haline dönmüş erkek cesedi bulundu. Edinilen bilgiye göre, iskelet haline dönen ceset köylüler tarafından bulundu. Durumu gören köylüler hemen jandarmaya haber verirken, olay yerine gelen Banaz İlçe Jandarma ekipleri gerekli incelemeyi yaptı. Cesedin büyük bir bölümünün vahşi hayvanlar tarafından yenildiği saptanan ürkütücü olay sonrasında cesedin kime ait olduğunun belirlenmesi için iskelet Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Cesedi bulan köylülerin jandarmaya verdiği bilgiler doğrultusunda, bulunan erkek cesedinin Uşak’ta ikamet eden aynı köyden akli dengesi yerinde olmayan bir vatandaşın yaklaşık 3 aydır kayıp olduğu ve bulunan iskeletin ona ait olabileceği hakkında bilgi verdikleri öğrenildi.

Olayla ilgili Jandarma tarafından çok yönlü soruşturma devam ediyor.

Ertunç Öztürk

 

 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 20°C

  • Ankara

    Ankara 23°C

  • İzmir

    İzmir 28°C

  • Bursa

    Bursa 26°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç