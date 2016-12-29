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Uşak’ta okullar yarın (30 Aralık cuma) tatil mi?

Uşak Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre “Taşıma Merkezi Okullarda” eğitime bir gün ara verildi.

Uşakta okullar yarın (30 Aralık cuma) tatil mi?

29 Aralık 2016 18:24

Uşak Valiliğinden yapılan açıklama şu şekilde; “Uşak Meteoroloji Müdürlüğü’nün Hava Tahmin Raporlarında bildirilen mevcut hava şartları, yağış durumu ve en son meteorolojik veriler değerlendirildiğinde, öğrencilerimizin sağlığı ve ulaşım güvenliği için; İl genelinde ilçeler dâhil temel eğitim (Taşıma Merkezi Okullar), özel eğitim ve ortaöğretim kapsamında taşımalı olarak erişim sağlanan öğrencilere ve birleştirilmiş sınıflı köy okullarının 30 Aralık 2016 Cuma günü 1 (bir) gün süreyle tatil edilmesi kararı alınmıştır. Bunların dışında kalan yerleşim yerlerindeki okullarımızda Eğitim Öğretimin devam etmesine karar verilmiştir” denildi. 

Ertunç Öztürk 

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