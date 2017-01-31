Edinilen bilgiye göre kaza Uşak - İzmir karayolu Güre köyü mevkiinde, 23:30 sularında meydana geldi. İzmir’den Samsun’a yolcu taşıyan Kamil Coşkun idaresindeki 34 DY 1325 plakalı otobüs, kırtasiye malzemesi taşıyan İsa Arbuz idaresindeki 31 V 5178 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada hostes koltuğunda oturan otobüs muavini Süleyman Boz (53) olay yerinde hayatını kaybederken, 12 yolcuda yaralandı. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazadan yara almadan kurtulan diğer yaralılar Uşak’ta faaliyet gösteren başka bir otobüs firmasının yardımı ile kent merkezine sevk edildiler.

Kaza nedeniyle İzmir - Uşak yönünde trafik kontrollü olarak tek şeritten sağlanırken, karayolları ekipleri kamyondan yola saçılan kırtasiye malzemelerini toplamak uzun süre uğraş verdi. Kaza sonrası hayatını kaybeden muavin Süleyman Boz’un cansız bedeni Uşak Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, araç sürücüleri ifadeleri alınmak üzere jandarma merkezine götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ertunç Öztürk