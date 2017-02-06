Uşak’ta “PKK/KCK Terör Örgütü Propagandası Yapmak” suçundan hakkında daha önceden işlem yapılan M.Ş.K (28) isimli şüphelinin terör örgütünün kırsal kadrosuna katıldıktan sonra tekrar Uaşk’a gelerek örgütsel toplantı ve faaliyetler düzenlediği, örgüte eleman kazandırmaya yönelik çalışmalar yürüttüğü istihbarı bilgisinin alındı. Harekete geçen Uşak polisi düzenlediği operasyon ile şüpheli M.Ş.K ile aynı evde kalan PKK/KCK terör örgütü amaçları doğrultusunda faaliyet gösterirken kapatılan UDÖDER (Uşak Demokratik Öğrenci Derneği) çatısı altında PKK/KCK terör örgütüne yönelik faaliyetlerde bulunduğu, derneğin başkanlığını yaptığı tespit edilen M.A. (22) isimli şüpheliyi de yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda şüphelilere ait olduğu anlaşılan yasaklama ve toplatma kararı bulunan kitaplar ile örgütsel içerikli dijital malzemeler elde edilerek suç unsuru materyallere el konuldu.

Zanlılar işlemlerin tamamlanmasının ardından Uşak Adliyesine sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan zanlılar "terör örgütüne üye olmak ve yardım sağlamak suçundan" tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ertunç Öztürk