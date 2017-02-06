Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Uşak’ta PKK/KCK operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Uşak’ta PKK/KCK operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Uşak’ta PKK/KCK üyesi olduğu tespit edilen ve gözaltına iki şüpheli çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Uşakta PKK/KCK operasyonunda 2 kişi tutuklandı

06 Şubat 2017 17:36

Uşak’ta “PKK/KCK Terör Örgütü Propagandası Yapmak” suçundan hakkında daha önceden işlem yapılan M.Ş.K (28) isimli şüphelinin terör örgütünün kırsal kadrosuna katıldıktan sonra tekrar Uaşk’a gelerek örgütsel toplantı ve faaliyetler düzenlediği, örgüte eleman kazandırmaya yönelik çalışmalar yürüttüğü istihbarı bilgisinin alındı. Harekete geçen Uşak polisi düzenlediği operasyon ile şüpheli M.Ş.K ile aynı evde kalan PKK/KCK terör örgütü amaçları doğrultusunda faaliyet gösterirken kapatılan UDÖDER (Uşak Demokratik Öğrenci Derneği) çatısı altında PKK/KCK terör örgütüne yönelik faaliyetlerde bulunduğu, derneğin başkanlığını yaptığı tespit edilen M.A. (22) isimli şüpheliyi de yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda şüphelilere ait olduğu anlaşılan yasaklama ve toplatma kararı bulunan kitaplar ile örgütsel içerikli dijital malzemeler elde edilerek suç unsuru materyallere el konuldu.
Zanlılar işlemlerin tamamlanmasının ardından Uşak Adliyesine sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan zanlılar "terör örgütüne üye olmak ve yardım sağlamak suçundan" tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Ertunç Öztürk

Etiketler: PKK/KCK terör örgütü, Uşak, Uşak Demokratik Öğrenci Derneği


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 12°C

  • Ankara

    Ankara 11°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 18°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!