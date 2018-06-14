Diğer
Kategoriler

Uşak’ta silahlı saldırı: 1 ölü

Uşak’ta meydana gelen silahlı saldırı olayında 1 kişi hayatını kaybetti.

Uşakta silahlı saldırı: 1 ölü

14 Haziran 2018 23:16

Olay, Uşak merkez Nuri Şeker Caddesi üzerindeki bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, müzik market işleten Volkan Yıldırım (31) isimli maktul, aralarında önceden husumet olan S.S. isimli kişi tarafından işyerinde pompalı tüfekle saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Volkan Yıldırım olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yıldırım yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Katil zanlısı S.S. ise olaydan kısa süre sonra polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Zanlının polisteki ilk ifadesinde cinayeti kız meselesi yüzünden işlediği öğrenildi. Saldırıda hayatını kaybeden Yıldırım’ın cenazesi morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.  

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 31°C

  • Ankara

    Ankara 28°C

  • İzmir

    İzmir 33°C

  • Bursa

    Bursa 33°C

  • Trabzon

    Trabzon 27°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç