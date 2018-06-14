Uşak’ta silahlı saldırı: 1 ölü

Olay, Uşak merkez Nuri Şeker Caddesi üzerindeki bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, müzik market işleten Volkan Yıldırım (31) isimli maktul, aralarında önceden husumet olan S.S. isimli kişi tarafından işyerinde pompalı tüfekle saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Volkan Yıldırım olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yıldırım yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Katil zanlısı S.S. ise olaydan kısa süre sonra polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Zanlının polisteki ilk ifadesinde cinayeti kız meselesi yüzünden işlediği öğrenildi. Saldırıda hayatını kaybeden Yıldırım’ın cenazesi morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.