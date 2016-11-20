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Uşak’ta şüpheli ölüm

Uşak’ta yüksekten düşme sonucu meydana gelen şüpheli olayda ebe hemşire hayatını kaybetti.


20 Kasım 2016 23:19

Edinilen bilgiye göre, Birsen Çakırbay isimli ebe hemşire Uşak merkez Yavuz Sultan Selim Caddesi yakınında bulunan 8 katlı bir apartmanın son katından zemine düşerek hayatını kaybetti. Olay yerinde hayatını kaybeden kadının ölüm şekli şüpheli bulunurken, polis olayla ilgili derin soruşturma başlattı. Şüpheli ölümle ilgili olarak yapılacak otopsi ve gerekli çalışmalar sonucu ebe hemşirenin ölüm nedeni belli olacak.

Hayatını kaybeden Birsen Çakırbay’ın Ulubey ilçesi Kışla köyü Sağlık Evinde görev yaptığı öğrenildi. 

Ertunç Öztürk

Etiketler: şüpheli ölüm, Uşak


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